Un registro judicial para ayudar a procesar a terroristas en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea ha estrenado un registro que recopila información sobre investigaciones y procesamientos de terroristas en todos los estados miembros, lo que facilitará actuar por ejemplo contra los combatientes extranjeros, dijo este jueves el comisario europeo de Seguridad, Julian King.

Full support to this excellent initiative which will help terrorism investigations/prosecutions across Europe https://t.co/l32QXpiuCG — Julian King (@JKingEU) September 5, 2019

El registro, administrado por la agencia Eurojust, comenzó a funcionar el pasado 1 de septiembre y tiene por objetivo centralizar datos para permitir a las autoridades judiciales europeas estar al tanto de los casos de terrorismo que están siendo investigados y juzgados en otros países, explicó en rueda de prensa el presidente de Eurojust, Ladislav Hamran.

El objetivo es poder averiguar con facilidad si los sospechosos están implicados en investigaciones o en procesos en otros estados miembros o si forman parte de una red delictiva.

Entre otras ventajas, compartir información permitirá un ahorro de "tiempo, dinero y recursos" y crear "equipos conjuntos" de investigación cuando el caso implique a varios países, indicó el presidente de Eurojust.

Como ejemplo de los resultados del intercambio de datos, Hamran citó el reciente caso de un ciudadano sirio detenido en Hungría que pudo ser juzgado por terrorismo y crímenes contra la humanidad en ese país gracias a los datos recibidos de cuatro estados miembros.

Aunque puede ayudar, el objetivo del nuevo instrumento no es prevenir los ataques terroristas, algo que corresponde a la agencia europea de policía Europol, que impulsa la cooperación policial entre los países de la UE.

Un antes y un después de los atentados de París en 2015

Según Frédéric Baab, de Eurojust, los esfuerzos para coordinar la lucha antiterrorista a nivel europeo comenzaron solo después de los atentados de París en 2015.

Antes de esa fecha los servicios de inteligencia de los países no compartían datos, por desconfianza al tratarse de información muy sensible.

La situación ha dado un vuelco y, según Eurojust, en la actualidad el intercambio empieza a funcionar con fluidez.

El mismo experto precisó que la información que se facilita es básica, datos personales del sospechoso y delitos en los que se le implica y solo tienen acceso a la misma las autoridades que participan en la investigación y el procesamiento.

En 2018 los países que más información remitieron a la agencia europea fueron Francia, Austria, Bélgica, Alemania y España.

El comisario europeo de Seguridad, Julian King, consideró por su parte que el nuevo registro es una "muy buena iniciativa" e indicó que "puede ser una herramienta muy importante para procesar a los combatientes extranjeros".

Security Commissioner @JKingEU says the new European Judicial Counter-Terrorism Register can help with eventual prosecutions of returning foreign fighters. @realdonaldtrump is threatening to release European ISIS fighters/families detained in northern Syria. pic.twitter.com/lWRtQ59eub — Teri Schultz (@terischultz) September 5, 2019

Sobre el impacto que la futura salida del Reino Unido de la UE puede tener en el nuevo registro judicial, el comisario explicó que dependerá de la manera en que se produzca el "brexit".

"Si el Reino Unido abandona con acuerdo habrá un periodo para ver qué arreglos se establecen en el futuro para gestionar el intercambio de información. Pero si no hay acuerdo el intercambio de información que ahora existe, terminaría", dijo King.

No obstante, recordó que también se produce un intercambio de datos de los servicios de inteligencia a través de otras fuentes de información.

Por su parte, el presidente de Eurojust dijo que la agencia está en "estrecho contacto" con las autoridades británicas, preparando distintos escenarios de futura cooperación.

"Estamos esperando el resultado del debate político y en función de ello aplicaremos el escenario correspondiente", indicó.

El coordinador antiterrorista europeo, Gilles De Kerchove, dijo también en rueda de prensa que en los últimos años el progreso en la lucha contra el terrorismo ha avanzado sobre todo en el ámbito policial y que con este nuevo registro se colma una laguna existente en el ámbito judicial.

Por Marta Borrás (edición: Catalina Guerrero)