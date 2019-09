Un resquicio para la esperanza en Europa con el canje de presos entre Rusia y Ucrania

Moscú/París (EuroEFE).- El primer canje de presos efectuado por Rusia y Ucrania desde que estallara la guerra en el Donbás en 2014 abre la vía no solo a una mejora de los lazos entre ambos países sino también a que Moscú y Kiev vuelvan a la mesa de negociación para acabar con un conflicto en el que han muerto 13.000 personas.

El intercambio de prisioneros, 70 en total, que tuvo lugar este sábado ha abierto un resquicio de esperanza en Ucrania y en Rusia, pero también en el exterior, donde los líderes de la Unión Europea (UE), EEUU, Francia y Alemania, celebraron el paso dado por los presidentes Vladímir Putin y Vladímir Zelenski.

.@FedericaMog’s statement on the exchange of prisoners between Ukraine & Russia. Their release is testimony to the work and determination of those, including civil society, activists, and legal experts, who have worked tirelessly for this outcome https://t.co/1hxMuxtr6c