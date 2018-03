La UE quiere erradicar la mutilación genital femenina

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) seguirá trabajando para erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en el mundo, una práctica "traumática" y que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres.

We reaffirm our strong commitment to fighting female genital mutilation, ahead of the #EndFGM day.

