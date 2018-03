La ola de frío golpea Europa

Ginebra (EuroEFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los europeos que se resguarden y ayuden a las personas vulnerables ante el fuerte temporal de nieve y el intenso frío proveniente de Siberia, conocido como "La Bestia del Este" o "El oso siberiano".

La ola de frío "presenta riesgos para la salud, particularmente para las personas en situaciones vulnerables", indicó este jueves el departamento de Europa de la OMS, que advierte de una caída de las temperaturas por debajo de la media en Rusia, Europa central, los Balcanes y los Estados bálticos.

Brrrr.. Severe cold weather is hitting Europe, that can affect your health!

Protect yourself:

Make sure you are properly dressed

Avoid alcohol

Try not to be alone when doing sports

Look out for signs of frostbite or other symptoms that may require medicalassistance pic.twitter.com/j0idQBp1jv