Nueve millones de personas apoyaron iniciativas legislativas ciudadanas en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) informó de que cerca de nueve millones de ciudadanos europeos apoyaron al menos una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) desde que esta herramienta entró en vigor en 2012.

Hasta el momento la CE ha recibido 70 solicitudes, de las cuales 48 fueron registradas, aunque tan solo cuatro han conseguido recoger el millón de firmas en al menos siete Estados miembros de la Unión Europea (UE) que se necesita para poder salir adelante.



La Iniciativa Ciudadana Europea es la vía que tienen los ciudadanos europeos para pedir cambios legislativos y proponer nuevas leyes a la CE en áreas donde tenga competencia.



"El hecho de que nueve millones de personas hayan apoyado una iniciativa ciudadana europea en los últimos seis años demuestra que esta herramienta estimula la participación y el debate a nivel transnacional, con efectos concretos en las políticas de la UE", dijo el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, el miércoles 28/3/2018.



Sin embargo, de las cuatro iniciativas que han llegado a prosperar, solo dos han generado una respuesta legislativa relevante por parte de la Comisión.



La primera fue "Derecho al agua", que pide la implementación de medidas para garantizar el suministro de agua como un "derecho fundamental" y para la que Bruselas propuso el pasado febrero una revisión de la directiva sobre agua potable.



La segunda fue la propuesta "Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos", para la que la CE anunció una propuesta legislativa de mejora de la transparencia en las "evaluaciones científicas y la toma de decisiones".



La iniciativa "Parad la Vivisección", que solicitaba la abolición de la experimentación animal en la UE y que fue registrada con éxito en 2012, está siendo examinada por la CE "con acciones no legislativas", según afirmó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.



Por último, la propuesta "Uno de Nosotros", que pedía a la CE acciones para proteger jurídicamente "el derecho a la vida y de la integridad de todo ser humano desde la concepción", fue rechazada por Bruselas.



La CE afirmó que el proyecto de nuevo reglamento que presentó el pasado septiembre para mejorar esta herramienta de participación ciudadana hará que ésta sea "más accesible, menos onerosa y más fácil de usar para los organizadores y los participantes".



"Queremos seguir avanzando: nuestra reciente propuesta de reforma hará que los ciudadanos puedan poner en marcha y apoyar nuevas iniciativas de modo mucho más fácil, posibilitando, además, que los jóvenes a partir de los 16 años expresen su opinión", aseguró Timmermans.



El registro y salida adelante de las iniciativas no es vinculante y no obliga en ningún caso a la CE a tomar medidas.

Para saber más:

► Comunicado de prensa de la Comisión Europea