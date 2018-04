Bruselas impulsa nuevas medidas para proteger a los trabajadores de las sustancias cancerígenas

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este jueves añadir cinco nuevas sustancias químicas cancerígenas a la lista en curso de elaboración de 21 elementos para proteger a los trabajadores de la Unión Europea contra los cánceres profesionales y otros problemas de salud.

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, aseguró que la iniciativa "mejorará la protección de más de un millón de trabajadores en toda Europa y ayudará a crear un entorno de trabajo más saludable y seguro, pilar central del pilar europeo de los derechos sociales".

Limiting exposure to cancer-causing chemicals on the work floor will improve protection for over 1 million workers. A healthy and safer workplace is a core principle of European Pillar of #SocialRights #SocialEurope https://t.co/CrK7yM7wF5