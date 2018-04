La huelga de los sindicatos alemanes y franceses paraliza parte del tráfico aéreo en Europa

Cientos de vuelos no han podido despegar ni aterrizar en gran parte de Europa debido a huelgas sindicales en Alemania y Francia. Las principales aerolíneas afectadas son Lufthansa, que anunció la cancelación de 800 vuelos en cuatro aeropuertos alemanes, y Air France que ha anunciado la suspensión de al menos el 25 % de sus vuelos, según su portal web.

En el aeropuerto de Fráncfort, el mayor de Alemania, la actividad ha quedado paralizada por la huelga del sindicato de servicio público, Verdi, que convocó a varios sectores del transporte para presionar en la negociación del nuevo convenio colectivo que comenzó a finales de febrero de este año. El sindicato demanda una subida salarial del 6 % para cerca de los 2,3 millones de empleados del sector público en Alemania. La próxima ronda negociadora está fijada para los próximos 15 y 16 de abril.

Fraport, la empresa que gestiona el aeropuerto de Fráncfort, estima que la huelga impedirá el funcionamiento de cerca de 660 vuelos con salida o llegada a la ciudad, lo que afecta a unos 76.400 pasajeros.

En el aeropuerto de Múnich, el segundo mayor del país, Lufthansa suspendió 240 vuelos nacionales e internacionales y en el de Colonia cerca de 70. También en los aeropuertos de Berlín y Leipzig se han producido cancelaciones esta mañana debido a la huelga. Lufthansa ofrece la posibilidad de cambiar de forma gratuita los vuelos del 10 de abril desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich por otros en los siguientes siete días.

Una portavoz del sindicato Verdi señaló que esta mañana cerca de 1.000 empleados del aeropuerto participaron en el paro, que se desarrollará entre las 5.00 y las 18.00 horas locales. Según Verdi, han secundado la huelga empleados de los servicios de preparación de aviones y de extinción de incendios, así como del servicio de control del tráfico aéreo.

La huelga en los aeropuertos alemanes está convocada solo hoy, aunque hasta el viernes los sindicatos han convocado otros paros en los servicios de trenes de cercanías, guarderías o recogida de basuras.

En tanto, Air France enfrenta la huelga de varios sindicatos que se replicará el miércoles 11, martes 17, miércoles 18, lunes 23 y martes 24 de abril de 2018. La aerolínea estima que para hoy opere al un 65 % de los vuelos de larga distancia; 73 % de los vuelos de medio recorrido desde y hacia París-Charles de Gaulle; el 80 % de los vuelos de corta distancia, París- Orly y las provincias francesas. Anunció además que se “pueden esperar retrasos y cancelaciones de último minuto”.

