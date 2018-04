Los refugiados que llegan siendo menores a la UE mantendrán su derecho de reagrupación familiar

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sentenció este jueves que los menores no acompañados que reciben asilo en los Estados miembros mantienen su derecho a la reagrupación familiar también cuando cumplan la mayoría de edad mientras se tramita su solicitud.

No obstante, la corte señaló que la solicitud para que su familia se reúna con ellos en el país de asilo debe presentarse dentro de un plazo "razonable", en principio tres meses a partir del día en el que se reconoció al menor la condición de refugiado, indicó en un comunicado.

El tribunal con sede en Luxemburgo se pronunció así en relación al caso de una persona menor eritrea que llegó sola a Holanda y presentó una solicitud de asilo en febrero de 2014 y alcanzó la mayoría de edad en junio de ese mismo año.

En octubre, el Estado holandés le concedió el asilo y en diciembre los padres y los hermanos del menor solicitaron un permiso de residencia en el país en virtud del derecho de reagrupación familiar.

Sin embargo, Holanda denegó esta solicitud en mayo de 2015 alegando que en el momento en que se presentó el menor había pasado a ser mayor de edad.

Los padres recurrieron la decisión ante el Tribunal de primera instancia de La Haya, que preguntó al TJUE cómo interpretar la ley europea.

