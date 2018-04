Abogado de la UE propone incluir la visita de abuelos a la ley responsabilidad parental

Bruselas (EuroEFE).- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) propuso este jueves a esta corte que considere que la ley europea que determina el derecho de visita en materia de responsabilidad parental incluya el derecho de visita de los abuelos en el mismo nivel que el de los progenitores del menor.

El abogado de esta corte se pronunció así en el caso de una ciudadana búlgara, abuela de un menor residente en Grecia cuyos padres se divorciaron, en el que el TJUE busca determinar qué tribunal nacional debe garantizarle el derecho a visitar a su nieto.

