Más de la mitad de los europeos considera que tiene igualdad de oportunidades

Bruselas (EuroEFE).- Más de la mitad de los europeos (58 %) cree que disfrutan de igualdad de oportunidades para progresar pero son menos optimistas cuando se trata de confiar en la justicia o valorar la disparidad de salarios, según la encuesta del Eurobarómetro presentada este lunes por la Comisión Europea (CE).

La mayoría de los encuestados opina que las oportunidades para progresar en la vida se han hecho más igualitarias en comparación con hace treinta años.

Entre los que apoyan con más fuerza esa afirmación en Europa están los malteses, finlandeses e irlandeses, con más del 70 %, mientras que por debajo del 25 % contestaron croatas, franceses y griegos.

Por lo que respecta a la confianza en la justicia, el 39 % de los europeos contesta favorablemente, mientras que un porcentaje equivalente difiere.

Asimismo, el 32 % piensa que las decisiones políticas se aplican de manera coherente a todos los ciudadanos frente al 48 % que discrepa.

"La equidad constituye una parte esencial de la construcción de una Europa cohesionada y más resiliente", afirmó el comisario europeo de Educación, Juventud, Deporte y Cultura y responsable del Centro Centro Común de Investigación (CCI), Tibor Navracsics.

Respecto a los ingresos, el 84 % de los encuestados cree que las diferencias de ingresos son demasiados grandes y en todos los países, excepto Dinamarca, más del 60 % coinciden en que los gobiernos deben adoptar medidas para reducir las diferencias.

Además, según el Eurobarómetro, progresar en la vida, la buena salud y una educación de calidad son esenciales o importantes para el 98 % y el 93 % de los encuestados, respectivamente.

Igualmente, más del 90 % considera asimismo que trabajar duro y conocer a las personas adecuadas son algo esencial o importante.

