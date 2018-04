Pensionistas españoles defienden ante el Parlamento Europeo una jubilación digna

Bruselas (EuroEFE).- Una representación de organizaciones españolas de pensionistas defendió ante el Parlamento Europeo la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones para garantizar una jubilación digna.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, organización que integra a decenas de asociaciones y colectivos de pensionistas de toda España, mantuvo este martes entrevistas con la Representación Permanente de España ante la UE (Reper), la Comisión Europea y eurodiputados de diversos grupos políticos de la Eurocámara (Podemos, PSOE, Izquierda Unida o Los Verdes).

Hemos recibido la visita de la Coordinadora estatal por unas #PensionesDignas y recogimos el apoyo de S&D, Verdes y @GUENGL, entre otros, para elevar a la Comisión Europea el ataque que están sufriendo las pensiones en España. pic.twitter.com/Sy2NIiXuzN Tania González Peñas (@TaniaGonzalezPs) 24 de abril de 2018

La comitiva hizo llegar a los eurodiputados los reclamos de los pensionistas españoles y sus preocupaciones sobre la precarización de las pensiones en España, unos días antes de la movilización general convocada el 5 de mayo.

El cinco de mayo, una vez más todos a la calle por unas pensiones dignas. Barcelona: Poliesportiu Vall D'Hebrón 17'00 hores. Marea Pensionista. pic.twitter.com/VfT7lU36ew Domiciano Sandoval (@SanValb) 19 de abril de 2018

"Cuando el salario mínimo de un trabajador es de 735 euros y las dietas de un diputadro son de 870 quiere decir que algo va mal (...) y eso redunda de manera clarísima en el sistema público de pensiones en nuestro país", dijo el representante de las asociaciones de Cataluña, Domiciano Sandoval.

"Ha valido la pena el viaje"

Para Sandoval responsable de la demanda sobre pensiones impuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sido admitida a trámite, "ha valido la pena el viaje" puesto que han tenido el "respaldo" de muchos diputados, sin embargo, una parte del mensaje "no es muy optimista", señaló.

"Lo que hemos oído aquí, no tanto del representante del gobierno español, que solo es un funcionario, pero sí del secretario Valdis Zagorskis, que ha hecho un planteamiento totalmente neoliberal del sistema", señaló en relación al Informe trianual de adecuación de pensiones al que han tenido acceso y que será publicado este miércóles.

Por otra parte, Sandoval hizo hincapié en la necesidad de reforzar el movimiento social surgido en España en otros países europeos, sobre todos en los países del sur de Europa, para establecer un plan europeo de pensiones y evitar que se apruebe como reglamento el desgrabamiento de las presiones fiscales a las pensiones privadas en detrimento de las públicas.

Por debajo de los mil euros mensuales es vivir en la pobreza, denuncian

"Dicen que vivir por debajo de 1.080 euros es vivir por debajo de la pobreza, y la mayoría de nuestros hijos y nietos están trabajando y están siendo pobres, y quieren recortarles en un 30 ó 40 % las pensiones del futuro", dijo otra de las representantes de la Coordinadora, Conchita Ribera.

Ribera también se quejó de la incidencia de las pensiones en la brecha de género, "no se les paga por un trabajo que hacen las mujeres los 365 días del año, todo lo contrario, se aboca a muchas mujeres a una vejez de pobreza y miseria".

Por otra parte, la eurodiputada de Podemos Tania González, destacó la importancia del movimiento de la lucha por las pensiones públicas, "hoy liderado por pensionistas -dijo- pero que afecta a todas las personas, también a los que venimos detrás".

En este sentido, González señaló que en 2015 la Fundación EUCO indicaba que un 80 % de las personas mayores ayudan económicamente a sus hijos y nietos por lo que "han sido los pensionistas quienes han soportado gran parte del peso de la crisis".

A la movilización ha asistido también el portavoz de Podemos en el Parlamento asturiano, Emilio León, que ha incidido en que la "es mucho más que poder votar, es tener garantías de un acceso a una vida digna» antes de que señalar que las pensiones "son un derecho y su mejor garantía".

León se ha preguntado, en referencia a los dirigentes del Gobierno de la UE, "cómo piensan que los vínculos comunitarios se pueden reforzar si nos hacen responsables individuales de nuestra vejez" y cómo esperan que no se repita el Brexit y que no haya gente que se plantee salir del euro después de que la Comisión Europea no haya tomado nota de ninguna de las lecciones de la crisis.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convocó una nueva movilización con una manifestación en las calles de varias ciudades españolas los próximos 30 de abril y 5 de mayo.

Por Sara Ledo (edición: Catalina Guerrero)

