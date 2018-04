Colectivos lésbicos reclaman en el PE una mayor visibilidad

Bruselas (EuroEFE).- El Día Internacional de la Visibilidad Lésbica llevó este jueves al Parlamento Europeo (PE) a diversas activistas por los derechos de las mujeres lesbianas, entre ellas dos españolas, para denunciar la falta de visibilidad, la desinformación y la discriminación que sufre este colectivo.

Entre las recomendaciones planteadas durante el evento, las activistas españolas Marta Fernández y Kika Fumero propusieron "más investigación centrada en nuestras necesidades, más campañas públicas de visibilidad y crear entornos de trabajos inclusivos, seguros para mujeres lesbianas".

Este evento fue la primera sesión organizada por la europarlamentaria sueca del grupo de la Izquierda Unitaria, Malin Björk, y la organización European Lesbian Conference, que acogió a una multitud de lesbianas y organizaciones en un día que se tildó de "histórico".

"Necesitamos crear conciencia, educar y buscar modelos a seguir" relacionados con el colectivo lésbico", subrayó la europarlamentaria, que forma parte del intergrupo del PE sobre los derechos LGBTI.

"The #EU must represent all its citizens, and yes, that includes #lesbians too" we are honoured to have @EU_Commission @EU_Justice premiering their video featuring a #lesbian couple in #Poland on #LesbianVisibilityDay @Europarl_EN with us today https://t.co/n6yq2B2Zgy pic.twitter.com/6G8ZGRSKJr