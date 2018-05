Marianne Thyssen reivindica el pilar social europeo en el Día de los Trabajadores

Bruselas (EuroEFE).- Con motivo de este Primero de Mayo, la comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, reivindicó el Pilar Europeo de Derechos Sociales como uno de los logros de su mandato e instó a trabajar para que se convierta "en una realidad".

"Ha llegado el momento de asegurarnos de que estos principios y derechos se conviertan en una realidad sobre el terreno. En la Unión Europea ya hemos puesto sobre la mesa varias iniciativas en este sentido ", sostuvo Thyssen en un comunicado de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

La comisaria europea destacó la limitación de la jornada laboral de ocho horas como el "primer logro social de los trabajadores" al que le siguieron "otros muchos", y recordó que esta fiesta del trabajo no solo celebra logros, sino que "también sirve para recordar que una economía social de mercado que funcione bien no es algo que se consiga de balde".

#ACIG2018 I want to make sure our future #EUbudget reflects the Pillar of #SocialRights. We are facing tough decisions on next #EUbudget talks but I believe we have to focus on what matters most: investing in people pic.twitter.com/hTga9VN6c1