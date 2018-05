Bruselas aconseja a España que reduzca el déficit del sistema de pensiones

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea ha aconsejado a España que reduzca el déficit de la Seguridad Social y le ha recomendado medidas para reducir la brecha de género entre los jubilados.

"El Gobierno español debería pensar en una forma de equilibrar en el corto plazo el déficit presupuestario que provoca el sistema de pensiones", según un informe publicado este lunes por la Comisión Europea, que añade que las reformas deberían permitir "un aumento adicional en los ingresos" y medidas "para garantizar un gasto en pensiones eficiente y efectivo".

Estas recomendaciones son similares a las que el documento planteó para los demás Estados miembros, a los que llamó a lanzar medidas dirigidas específicamente a los pensionistas con menos ingresos.

"Ante el incremento de la esperanza de vida, una vida laboral más larga será fundamental para garantizar pensiones adecuadas", dice el informe, que propuso medidas como incentivos fiscales o reajustes en la edad de jubilación ante esta situación.

