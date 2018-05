Si no hay consentimiento es violación, insiste la UE

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Justicia e Igualdad de Género, Vera Jourová, y la mayoría de eurodiputados pidieron mayor formación sobre violencia sexual para los jueces, así como que las leyes nacionales del bloque comunitario recojan que si no hay consentimiento es violación, en la línea del Convenio de Estambul.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) celebró un debate extraordinario este miércoles sobre la definición en los Estados miembros del delito de violación a raíz de la sentencia de La Manada, un debate propuesto por Podemos que recibió el voto favorable de la mayoría de partidos.

"Hace falta más capacitación para los profesionales del sistema judicial", señaló Jourová, que si bien subrayó su voluntad de no inmiscuirse en el caso concreto ni tampoco criticar las decisiones judiciales, sí recordó la necesidad de que todos los países miembros ratifiquen y apliquen la Convención de Estambul (2011) y su definición de violación.

"No estoy aquí para criticar la decisión de un tribunal español. Tan solo puedo esperar que cuando se interponga un recurso se dirima con diligencia", apuntó la comisaria checa, que deseó una nueva decisión "rápida" y "justa".

"Pero sí hay que cambiar muchas cosas en nuestra sociedad. Aún existe la creencia en muchas personas, también las que interpretan las leyes, de que si a una mujer la violan es porque iba provocando. Y hay que educar a la opinión pública. Tolerancia cero en estos casos", afirmó Jourová.

Muy crítica con que España, pese a ratificar el Convenio de Estambul, todavía no lo esté aplicando se mostró la mayoría de eurodiputados españoles a excepción del PP, cuya representante en el debate, Rosa Estaràs, criticó un debate partidista a su juicio.

La líder del PSOE en la Eurocámara, Iratxe García, que portaba un cartel con el lema "Yo sí te creo", criticó que el Gobierno haya hecho "oídos sordos" a las obligaciones del Convenio de Estambul y haya recortado, según ella, 120 millones de euros en partidas contra la violencia de género y la formación de profesionales judiciales.

Para Estaràs (PP) también la regulación actual en España recogida en el Código Penal de 1995 "es arcaica" y "fomenta el absurdo" de que la mujer se haga a sí misma responsable de protegerse de una violación.

"La ley debe cambiarse tras una reflexión serena", señaló la eurodiputada popular, quien dijo igualmente que es "urgente" más formación de perspectiva de género para desterrar estereotipos.

Por su parte, la liberal independiente Beatriz Becerra recordó que el Convenio de Estambul es "legalmente vinculante", por lo que el Gobierno en España "debe hacer sus deberes".

Desde Podemos, Tania González, que pidió la introducción del debate extraordinario en la apertura de la sesión, reclamó que se aplique el acuerdo del Consejo de Europa y recordó que ello implica "más financiación" contra la violencia machista.

"Tras el 8 de marzo hay un antes y después, no hay vuelta atrás, es el tiempo de las mujeres", declaró.

"Señorías, hoy muchas mujeres españolas se sienten más desprotegidas por las instituciones judiciales que hace una semana, cuando se publicó una sentencia delirante por violación múltiple", dijo González en el pleno antes de relatar ante los eurodiputados el suceso de Sanfermines.

La eurodiputada de Podemos defendió que todos los Estados miembros de la UE deberían adaptar la definición de violación del Convenio de Estambul (que España ha ratificado pero no implementado) y que establece que "todo acto sexual sin consentimiento es violación".

#EPlenary debate on the ratification of the #IstanbulConvention after #LaManada 's case in Spain #YoSiTeCreo @TaniaGonzalezPs pic.twitter.com/onK6r4HTei

En contra de la legislación española actual y a favor del derecho a poder criticar las decisiones judiciales si son desacertadas se mostraron, entre otros, los eurodiputados Ernest Urtasun (En Común Podem), Ángela Vallina (IU) o Jordi Solé (ERC).

"Deleznable" le pareció también el caso y la sentencia a la eurodiputada francesa del Frente Nacional Mylene Troszynski y a la socialdemócrata sueca Anna Hedh, quien dijo que los expertos jurídicos deberían conocer que existe el "miedo paralizante" en casos de violación.

Por su parte, Izaskun Bilbao (PNV) apuntó a la necesidad de educar a los hijos contra el acoso a las mujeres.

"Así avanzaremos mucho más que no solo diciendo a nuestras hijas que tengan cuidado solo por ser mujeres", añadió.

En su intervención inicial, Jourová también deseó a la víctima de La Manada que "se recupere física y anímicamente lo antes posible".

Según la ONU, la sentencia subestima la "gravedad de la violación"

La sentencia de la Justicia española en el caso de La Manada "subestima la gravedad de la violación" y mina la protección de los derechos de la mujer, aseguró este jueves ONU Mujeres.

En un comunicado, la coordinadora y portavoz para asuntos de Acoso Sexual de esta agencia de Naciones Unidas, Purna Sen, calificó como "leve" la pena impuesta a los cinco integrantes de ese grupo, condenados por abuso sexual pero no por violación.

"La leve sentencia a los atacantes de La Manada en España subestima la gravedad de la violación y mina obligaciones claras de proteger los derechos de las mujeres", señaló Sen.

El mensaje de Sen sobre el caso aparece en un comunicado más amplio, en el que la responsable de ONU Mujeres expresa su solidaridad con las víctimas de delitos sexuales y rinde tributo a quienes deciden denunciar.

Sen, entre otras cosas, alertó de que la "impunidad por quebrantamientos de los derechos humanos impregna la cultura de la violación, culpa y juzga a las víctimas de daños que se les han hecho a ellas y no puede permitirse que continúe, incluyendo en los sistemas de Justicia penal".

Según recalcó, "el acoso y la agresión sexual son globales" y "ninguna organización ni ningún país pueden considerarse inmunes".

"Demasiadas mujeres sienten que nadie las está escuchando, que nadie las cree o que a nadie le importa", lamentó.

Sen destacó el valor de las mujeres que se atreven a denunciar y subrayó la importancia de movimientos como #MeToo y #TimesUp a la hora de romper el "silencio".

#TimesUp on sexual assault, marginalization & gender inequality.



The #TimeIsNow for media to tell women's stories & hold those in power accountable. #PressFreedom pic.twitter.com/LMmns4tTIv