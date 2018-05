Los jóvenes españoles, entre los más críticos de la UE con la política nacional

Berlín (EuroEFE).- Los jóvenes españoles se encuentran entre los más críticos de la Unión Europea (UE) con la política a escala nacional, ya que un 86 % cree que el sistema funciona mal en España y necesita reformas o incluso un cambio radical.

Un 35 % de los jóvenes españoles considera que el sistema político de su país sólo puede arreglarse con "cambios radicales", mientras que un 51 % ve necesarias "algunas reformas", revela un estudio de la Fundación TUI presentado este jueves en Berlín, para el que se ha encuestado a 6.080 personas de entre 16 y 26 años de siete países europeos.

Esta visión negativa del sistema político nacional es compartida por jóvenes de otros países europeos como Grecia -donde el 89 % considera necesarios cambios más o menos importantes- y en Italia, donde esta tasa se eleva al 90 %.

Menos críticos son los jóvenes de Polonia (75 %), Francia (67 %), Reino Unido (55 %) y Alemania (50 %), país este último que destaca claramente sobre los otros seis analizados porque un 39 % de su juventud estima que el sistema político funciona a grandes rasgos "como debería" (en España este porcentaje es del 11 %).

