Nyberg: "En el mundo hay suficientes alimentos, solo hay que hacerlos llegar"

Madrid (EuroEFE).- Tras una década de descenso, el hambre en el mundo está aumentando de nuevo y más de la mitad de las personas que padecen hambre viven en países afectados por conflictos. Según afirmó esta semana la jefa de la Oficina de Madrid del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Jennifer Nyberg, "en el mundo hay suficientes alimentos para todos, solo hay que hacerlos llegar a quienes lo necesitan". La Unión Europea (UE) lleva dos años consecutivos siendo el principal donante del PMA.

"En 2017, 815 millones de personas padecían hambre en el mundo; 38 millones más que en 2016 y siguen aumentando. Más de la mitad de estas personas vive en países afectados por conflictos y el 75% de ellos son niños", informó la jefa de la Oficina de Madrid del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Jennifer Nyberg, el 4 de mayo en un desayuno informativo en el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE).

