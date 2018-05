La Unión Europea tiene cerca de 100 millones de ciudadanos mayores de 65 años

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea cuenta con más de 100 millones de ciudadanos de más de 65 años, lo que representa el 19,4 % de la población total de la UE, según datos difundidos esta semana por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El "ratio de dependencia de la tercera edad" en la UE, entendido este como la gente que ha llegado a una edad en la que es "económicamente inactiva" en relación con los que están en edad de trabajar fue de 29,9 % en 2017.

"En otras palabras, había un poco más de tres personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más", indicó Eurostat en un comunicado.

La oficina de estadística comunitaria subrayó que se trata de un índice que va en aumento pues "hace veinte años, había alrededor de cinco personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más", mientras que "diez años más tarde, la proporción era 4 a 1 y hoy está cerca de 3 a 1".

The old-age dependency ratio is highest in Italy (34.8%), Greece (33.6%) and Finland (33.2%) https://t.co/ZDI8KDNVZV pic.twitter.com/uwoOrB8Y7j