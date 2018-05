Queda mucho por hacer por la comunidad LGBTI, dice la UE

Bruselas (EuroEFE).- El vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, afirmó este jueves que "queda mucho por hacer" por la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales) y por la igualdad, con motivo Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

We are standing against discrimination, prejudice and hate.

On International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, we reassert that every human should be free to love who they want without fear of discrimination ➡ https://t.co/WFVCLwYZOc #EU4LGBTI #IDAHOT pic.twitter.com/6ENKR88G6M — European Commission (@EU_Commission) 17 de mayo de 2018

"Nadie debería ser discriminado en ningún lugar de la Unión Europea (UE) por a quién aman", subrayó la comisaria europea de Igualdad de Género, Vera Jourová, quien añadió que la institución continuará "luchando implacablemente contra la discriminación y promoviendo los derechos LGBTI en la UE".

Yet discrimination is still a fact of life for many LGBTI people. Not only on #IDAHOT2018 stand up for equality, face down prejudice. #EU4LGBTI #EUandMe pic.twitter.com/abFVdwNZms — Věra Jourová (@VeraJourova) 17 de mayo de 2018

Fuera de la Unión Europea, tener relaciones con personas del mismo sexo todavía se considera un delito en más de 70 países.

Timmermans apuntó que "en la Unión Europea se ha logrado mucho en los últimos veinte años".

"Pero gran parte de lo que hemos logrado es todavía un sueño casi inalcanzable para personas en otras partes del mundo. Queremos para ellos lo que tenemos nosotros y queremos igualdad total para todos", agregó.

Arco iris comunitario

Para mostrar el apoyo de la Comisión a la diversidad y la igualdad LGBTI, la sede de la Comisión Europea y la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se iluminarán esta noche con los colores de la bandera del arco iris, mientras en las delegaciones de la CE en los Estados miembros ondeará esa bandera.

Tonight the colours of freedom, tolerance and pride are lighting up our headquarters! Let the celebrations for the International Day against Homophobia, Transphobia & Biphobia 2018 begin! #EU4LGBTI #IDAHOT #IDAHOBIT pic.twitter.com/hd7f0tnodO — EU Justice (@EU_Justice) 16 de mayo de 2018

La jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, recordó que en 2018 se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su primer artículo, establece que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

"Las personas LGBTI no son una excepción. Hoy la UE rinde homenaje a todos los que trabajan para promover y proteger los derechos humanos de las personas LGBTI", señaló.

Por Elena Sánchez Nicolás (edición: Desirée García)