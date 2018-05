El CESE pide un "renacimiento europeo" para hacer frente al populismo y soberanismo

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Luca Jahier, llamó este jueves a impulsar un "segundo renacimiento" europeo frente a la "oscuridad" del populismo y la "enorme tentación" de las soluciones "peligrosas y malas" de los soberanistas.

En un discurso solemne en el plenario del Parlamento Europeo (PE), con motivo del 60 aniversario del CESE, el italiano Jahier abogó por elaborar una "nueva narrativa" para contrarrestar esa "energía destructiva" que recorre la Unión Europea (UE).

Para ello, Jahier, al frente de este órgano consultivo desde el 18 de abril pasado, propuso aumentar la coordinación entre las instituciones europeas en un momento en que comienza la cuenta atrás para las decisivas elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019.

Un ofrecimiento que no cayó en saco roto y que fue inmediatamente aceptado por el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker; el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, y por el vicepresidente del PE, Ramón Luis Valcárcel, quien sustituyó en la ceremonia a Antonio Tajani.

