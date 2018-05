Bruselas quiere flexibilizar las reglas para recibir ayudas del Fondo de Globalización

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha propuesto flexibilizar las normas para poder recibir ayudas del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización después de 2020, aumentando los casos en que los trabajadores despedidos puede recurrir a ese instrumento, informó este miércoles el Ejecutivo comunitario.

De cara al periodo 2021-2027, Bruselas plantea que ese mecanismo esté dotado de 1.600 millones de euros, explicó este miércoles en rueda de prensa la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, que detalló los planes para los fondos de carácter social de cara al próximo periodo presupuestario.

Con las normas vigentes, los trabajadores solo pueden obtener la ayuda del fondo de adaptación a la globalización cuando son despedidos por "los patrones cambiantes del comercio o a las consecuencias de la crisis económica y financiera", recordó el Ejecutivo comunitario.

En adelante también podrán acogerse a la ayuda por otros motivos de reestructuración, así como por la automatización o la digitalización de los procesos de producción.

We are proposing a stronger European Globalisation Adjustment Fund worth €1.6 billion for 2021-2027 (up to €225 million a year).



This will allow us to respond to today’s and tomorrow’s changes in the labour market and to economic challenges. #EUBudget pic.twitter.com/lvUZma0xBR