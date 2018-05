El PE pide mejorar la protección de las víctimas de delitos graves en la UE

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) pidió este miércoles mejorar la protección de las víctimas de delitos graves como la violencia de género o el terrorismo en la Unión Europea (UE), así como un reglamento específico para los afectados por atentados.

El PE aprobó este miércoles un informe del que ha sido coponente la eurodiputada del Partido Popular (PP) Teresa Jiménez-Becerril, en el que se pone de relieve que "no todos los países han implementado correctamente las medidas incluidas en la directiva del 2012", relativa a la protección de las víctimas de delitos graves.

La eurodiputada del PP pidió un nuevo esfuerzo a la Eurocámara y explicó que su informe propone algunas mejoras en este asunto, entre ellas que "se proteja mejor a las víctimas en los procesos penales en los que las víctimas también son testigos", según un comunicado.

Jiménez-Becerril subrayó la importancia de que los países de la UE garanticen a las víctimas "no solo sus necesidades económicas y prácticas, sino también su dignidad y su derecho a la justicia".

En este contexto, la eurodiputada del PP indicó que el informe incluye "la importancia de llevar a cabo campañas de sensibilización para informar a las víctimas de sus derechos en Europa".

Asimismo, el texto pide a los países de la UE que establezcan "mecanismos legales para criminalizar la glorificación de un acto de terrorismo que humille a las víctimas y que podría causar una victimización secundaria y dañar la dignidad y la recuperación de esa víctima".

.@TeresaJBecerril:"The lack of implementation of article 22 has created many problems, for example for victims of terrorism, that is why I worked on this-to make sure they are represented as well, because the 2011 directive didn't mention this"