La reina Letizia de España asistirá a un seminario sobre la mujer en Bruselas

Madrid (EuroEFE).- La reina Letizia de España asistirá el próximo 5 de junio en Bruselas a la inauguración de las Jornadas Europeas de Desarrollo (EDD, en sus siglas en inglés), en las que se hablará sobre el papel de la mujer en el ámbito del desarrollo sostenible.

El seminario está organizado por la Comisión Europea (CE) con el título "Mujeres y niñas en la vanguardia del desarrollo sostenible: Proteger, empoderar, invertir".

La reina de España tomará parte en la sesión inaugural, en la que participarán el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

También abrirán el foro el presidente de Liberia, George Weah, la de Malta, Marie-Louise Coleiro, y el músico senegalés, Youssou N'Dour, entre otros.

El seminario, que se prolongará durante dos días, celebrará más de un centenar de sesiones en las que se abordará el papel de la mujer en diferentes ámbitos, como el de la igualdad de derechos, la violencia de género, la autonomía económica, la salud o la seguridad.

Otros participantes serán el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, diversos comisarios comunitarios y la directora general del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, entre otras personalidades.

Las Jornadas Europeas de Desarrollo se celebran desde 2006 con el fin de intercambiar y compartir ideas y experiencias que generen nuevas alianzas y soluciones innovadoras ante los retos del escenario internacional.

