Casi cuatro veces más inmigrantes llegaron a España que a Italia en julio

Ginebra (EuroEFE).- En los primeros once días de julio un total de 1.826 inmigrantes alcanzaron las costas de España, mientras que en el mismo periodo 407 personas llegaron a Italia tras atravesar el Mediterráneo, alertó hoy la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Según estas cifras, casi cuatro veces más inmigrantes tomaron la ruta occidental (que une Marruecos o Argelia con España) para alcanzar costas europeas que los que decidieron atravesar el mar por la ruta central (entre Libia e Italia).

A pesar de ello, en número absolutos, Italia aún supera a España en la cifra total de llegadas, dado que hasta el 11 de julio 16.984 inmigrantes había llegado a costas italianas, mientras que 16.902 llegaron a la Península.

1,422 too many.



That's the total number of migrant deaths in the #Mediterranean Sea this year:



January: 243

February: 196

March: 67

April: 109

May: 48

June: 629

July (until 12/7): 121 pic.twitter.com/yqc6rdTBTr