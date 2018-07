Miles de alemanes de origen extranjero se sienten como Özil

Berlín (EuroEFE).- El caso del futbolista Mesut Özil, que renunció a la selección alemana alegando discriminación y racismo, ha sacado a la luz miles de historias contadas por alemanes de origen extranjero que hablan de sus esfuerzos por integrarse y de momentos concretos en los que se han sentido discriminados.

Son historias que circulan en las redes sociales tras la decisión del periodista Ali Can, de origen turco, de crear un movimiento en Twitter, #MeTwo, que recoge esas vivencias de migrantes o de sus hijos.

Our Movement becomes Global #MeTwo is the key to how we want to live in 21th century all over the world. People from France, Great Britain and Denmark begin to Tweet! Im overwhelmed by more then fifty thousands messages! Please continue telling your stories- it is your turn! Ali https://t.co/K1bdWRB1hC