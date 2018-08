Europa conmemora a las más de 500.000 víctimas del Holocausto Gitano

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea recorda a las más de 500.000 víctimas gitanas que fueron asesinadas por los nazis y sus colaboradores en la Segunda Guerra Mundial, con motivo de la conmemoración este jueves del Holocausto Gitano.

"El recordar su persecución histórica nos recuerda la necesidad de abordar los desafíos que todavía afrontan hoy y que demasiado a menudo son pasados por alto", afirmaron el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, y la comisaria de Justicia, Vera Jourova, en una declaración conjunta.

Cada 2 de agosto se conmemora el Día del Holocausto Gitano, fecha en la que, en 1944, alrededor de 3.000 hombres, mujeres y niños gitanos fueron asesinados en las cámaras de gas del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau.

Se calcula que fallecieron 19.000 de las 23.000 personas que fueron trasladadas por los nazis al campo para familias gitanas de Auschwitz.

Today is Roma Holocaust Memorial Day.

On 2 August 1944, over 3000 Roma men, women, and children were murdered in the gas chambers of Auschwitz-Birkenau.

We honour the memory of Roma victims of the Holocaust.

Read @TimmermansEU & @VeraJourova statement →https://t.co/GXw7ysTrw9 pic.twitter.com/OdGeVKKmex