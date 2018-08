Protestas contra las políticas "antigitanas" del Gobierno italiano

Roma (EuroEFE).- Organizaciones internacionales del colectivo de etnia gitana protestaron este jueves en Roma coincidiendo con la conmemoración del Holocausto gitano contra lo que consideran que son políticas persecutorias del Gobierno italiano, tras los últimos desalojos de campamentos de gitanos, y pidieron programas de inclusión en las sociedades europeas.

El acto, en el que participaron un centenar de personas, estuvo organizado por diversas asociaciones y organizaciones y a la protesta asistió, entre otros, el político, abogado y periodista gitano Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní.

El evento coincidió con la conmemoración, como cada 2 de agosto, del Día del Holocausto Gitano, fecha en la que, en 1944, alrededor de 3.000 hombres, mujeres y niños gitanos fueron asesinados en las cámaras de gas del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau.

Today is Roma Holocaust Memorial Day.

On 2 August 1944, over 3000 Roma men, women, and children were murdered in the gas chambers of Auschwitz-Birkenau.

We honour the memory of Roma victims of the Holocaust.

Read @TimmermansEU & @VeraJourova statement https://t.co/GXw7ysTrw9 pic.twitter.com/OdGeVKKmex