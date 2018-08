Aumentan los nacimientos fuera del matrimonio en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La tasa de nacimientos fuera del matrimonio en los Estados miembros de la Unión Europea (UE) ha avanzado más de 15 puntos porcentuales entre el año 2000 y el 2016 hasta representar el 42,7 % del total, según datos difundidos este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El incremento de casi un punto porcentual por año desde el inicio del siglo XXI, apunta Eurostat, indica "cambios en los patrones de formación de la familia", con nacimientos registrados en relaciones no matrimoniales, parejas de hecho y madres y padres solteros.

Los Estados miembros de la UE que en 2016 registraron más nacimientos de fuera del matrimonio que dentro fueron Francia (59,7 %), Bulgaria y Eslovenia (ambas con 58,6 %), Estonia (56,1 %), Suecia (54,9 %), Dinamarca (54 %), Portugal (52,8 %) y Holanda (50,4 %).

La tasa para España fue del 45,9 %, lo que sitúa a ese país por encima de la media comunitaria.

Los países con menos recién nacidos fuera de enlaces matrimoniales fueron Grecia (9,4 %), Croacia (18,9 %) y Chipre (19, 1%).

Entre 2015 y 2016, los nacimientos extramatrimoniales aumentaron prácticamente en todos los Estados miembros, con la excepción de Estonia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría y el Reino Unido, agregó Eurostat.

