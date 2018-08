Se buscan ideas para proyectos solidarios europeos

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) abrió este viernes una convocatoria destinada a recabar ideas para poner en marcha proyectos en el marco del llamado "Cuerpo Europeo de Solidaridad".

La UE dedicará 44 millones de euros de su presupuesto a los proyectos seleccionados en esta convocatoria, que está abierta a todos los jóvenes dentro y fuera de Europa, informó la CE.

Almost 72,000 young people registered to the #EUSolidarityCorps since its launch in 2016. We aim at 100,000 by the end of 2020!

Today, we are setting aside €44 million from our #EUbudget and call for organisations to submit their project proposals → https://t.co/lk3z6ivDyr pic.twitter.com/QsuJ5n1QDp