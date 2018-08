Reforzar la "voz" de los jóvenes en España y en Europa

Madrid (EuroEFE).- El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la intención de impulsar el asociacionismo de los jóvenes, tras la política "nociva" del Ejecutivo del PP, para que recuperen la "voz" en las instituciones españolas y europeas, afirma la directora del Instituto de la Juventud (Injuve), Ruth Carrasco Ruiz.

En una entrevista con Efe con motivo del Día de la Juventud, que se celebra este domingo, la responsable de este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, explica que una de las primeras decisiones de la ministra Carmen Montón fue reunirse con responsables del Consejo de la Juventud y devolverle su autonomía, ya que el PP acordó su extinción como entidad juvenil independiente.

