Explotación laboral severa a inmigrantes en la UE

Viena (EuroEFE).- Una economía marcada por la competencia, la falta de oportunidades que lleva a miles de personas a emigrar a Europa y la ausencia de sistemas efectivos de control provocan la expansión de formas severas de explotación laboral entre inmigrantes en la Unión Europea, señala un informe de la UE presentado este martes.

Así lo explica el estudio en el que la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea denuncia tanto la existencia de prácticas abusivas en muchos sectores económicos como la ineficacia de los actuales sistemas de inspección laboral.

"Hay trabajadores que son gravemente explotados laboralmente a lo largo de la UE, y las inspecciones no son efectivas para detener esa situación", advierte la FRA en el informe "Protegiendo a los trabajadores migrantes de la explotación: promoviendo las inspecciones en los lugares de trabajo".

Como un virus

"La explotación laboral severa es como un virus. Afecta a ciertos sectores de la economía y se extiende rápidamente debido a la competencia", explica a Efe Albin Dearing, director del programa de Derecho Penal de la FRA.

"Si hay alguien que no paga sueldos apropiados, y otro que paga sueldos legales, el segundo tiene un problema", agrega.

