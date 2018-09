Los inmigrantes que llegan a Europa por tierra se multiplican por siete

Ginebra/Viena (EuroEFE).- Unas 18.000 personas llegaron a Europa por tierra en lo que va de año, siete veces más que en los primeros nueve meses de 2017, según informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En el mismo periodo del año anterior, sólo 2.464 inmigrantes entraron en el continente por tierra.

De enero a septiembre, la ruta más frecuentada fue la de Turquía a Grecia, donde las autoridades registraron a 12.166 del total de 17.966 personas.

74,501 #migrants & #refugees arrived by sea to Europe in 2018. 1,586 dead/missing. Learn more https://t.co/NrTqBYkT2C pic.twitter.com/x3EsRKhld8

Como en años precedentes, más de la mitad de los inmigrantes irregulares que usan la ruta terrestre entre Turquía y Grecia provienen de Siria, Irak y Afganistán.

No obstante, las llegadas al continente por tierra representan solamente un 20 % de todas las entradas.

De enero a septiembre entraron en Europa por mar 74.501 personas, y otras 1.586 perecieron en el intento.

La mayoría de las entradas se hicieron por la ruta occidental, que une Mauritania y Marruecos con España (32.272 personas); seguidas de la ruta oriental entre Turquía y Grecia (20.961 personas), y la ruta central entre Libia e Italia (20.343).

En los primeros nueve meses de 2017 llegaron a Europa de forma irregular atravesando el mar 128.995 personas.

La UE y África debaten sobre inmigración

Varios ministros del Interior de la Unión Europea (UE), entre ellos los de Francia, España e Italia, se reúnen este viernes en Viena con representantes de países africanos con el objetivo de avanzar en la cooperación en materia migratoria.

A su llegada a la capital austríaca, el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, destacó ante la prensa que el objetivo de este encuentro informal es "profundizar y fomentar la cooperación con los países de la región".

The goal of the new 'Africa-Europe Alliance' is to:

- Boost investment in Africa

- Strengthen trade

- Create jobs

- Invest in education and skills

- Enhance peace and security

More info on expected results https://t.co/wxBe0dLyJB#EUAfrica #SOTEU pic.twitter.com/kBxRhQluSn