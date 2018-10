La UE lanza una campaña para reforzar la ciberseguridad

Bruselas (EuroEFE).- La sexta edición del Mes Europeo de Ciberseguridad (ECSM), una iniciativa de concienciación para reforzar la ciberseguridad organizada por la agencia europea para la seguridad de las redes y de la información (ENISA), arrancó este lunes con más de 400 eventos que se celebrarán durante el mes de octubre en Europa, informó la Comisión Europea (CE).

"Mientras más fuertes seamos previniendo y resistiendo ciberamenazas, mejor será la competitividad de nuestros negocios y la seguridad de nuestros ciudadanos", afirmó la comisaria europea de Economía Digital y Sociedad, Mariya Gabriel, a través de un comunicado.

Today is the first day of the European Cybersecurity Month 2018 https://t.co/IbByxYgNKe #Cybersecurity is a shared responsibility which starts with awareness and simple steps for everybody https://t.co/QJUqdOfUfP #ECSM #SaferInternet4EU pic.twitter.com/Z8MyTndjZK