Un “Café con Europa”...y por Europa: la CE y el PE en España proponen una dosis de “euro-optimismo” a los jóvenes

Martos/Níjar/Arévalo (EuroEFE).- ¿Qué puede hacer Europa para mejorar la vida de los jóvenes? ¿La inmigración es positiva o negativa para Europa? "¿Empeorará la economía española tras el “brexit”? Son algunas de las preguntas de los ciudadanos que, desde las instituciones de la Unión Europea (UE), se esfuerzan cada día por responder, recordando los frutos positivos que ha supuesto el enorme esfuerzo de construcción política comunitaria, aunque eso sea ya algo "que se da por hecho” por muchos.

Precisamente, porque quizás las jóvenes generaciones de europeos, muchos de los cuales tendrán la posiblidad de votar por primera vez en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, dan demasiadas cosas por sentadas, Bruselas, y más específicamente la Representación de la Comisión Europea y la Oficina del Parlamento Europeo en España, acercan un mensaje esperanzador, de una “Europa que protege”, una inyección de “euro-optimismo”, en tiempos convulsos plagados de interrogantes sobre el rumbo de la nave europea.

Una de las numerosas iniciativas para conectar directamente con los ciudadanos (jóvenes y más maduros) es “Café con Europa”, lanzado por la CE y el PE en Madrid, un foro de debate distendido dirigido especialmente a los jóvenes, y en este caso, fuera de los ámbitos de las grandes urbes, precisamente para acercar los mensajes a todos los ciudadanos, aplicando una especie de “subsidiariedad informativa”, en provincias, regiones y Comunidades Autónomas españolas.

Francisco Fonseca: una Europa que diga “no a los extremismos”

Las buenas dosis de “cafeína europeísta” que proponen las instituciones europeas en España se complementan con otros espacios de debate, pensados también para el público algo menos joven, pero igualmente interesado por los beneficios de estas últimas más de seis décadas de construcción política europea: los ciclos de charlas "Habla de Europa en tu ciudad".

Aunque iniciativas similares se están realizando en otros países de la UE, "en concreto la de Cafés con Europa es española", siguiendo la petición del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de que "saliéramos a hablar a la gente de Europa", de como influye en sus vidas, explica a Efe Teresa Frontán, jefa de Comunicación de la CE en España.

En ese sentido, el pasado septiembre ha sido especialmente fecundo: se han celebrado tres de estas iniciativas de comunicación: en Martos (Jaén), Níjar (Almería), y Arévalo (Ávila), en este último con la presencia de Francisco Fonseca, Director de la Representación de la Comisión en España. Pero hay muchas más en marcha.

En palabras de Fonseca, se necesita una UE que diga "no a los extremismos", una Europa que es "el futuro de la juventud". En este sentido, el alto funcionario aseguró que los jóvenes "probablemente tengan la impresión de que Europa es un invento que se ha quedado un poco esclerotizado en unos moldes que no responden a la situación actual y que no se ajusta enteramente a sus necesidades".

Tras señalar que esa impresión "no es verdad", el Director de la Representación de la CE en España defendió la necesidad de explicar que Europa "representa unos derechos enormes para el futuro" de los jóvenes. "Europa es el futuro de nuestra juventud", dijo, al tiempo que insistió en la necesidad de "convencer" y de "escuchar sus críticas".

“¿Libro de reclamaciones” a la UE? - las aspiraciones “a ras de suelo” de los ciudadanos

Precisamente, en el terreno de las críticas, aspiraciones o necesidades, los ciudadanos expresaron, en estos tres debates, sin tiritas verbales ni eufemismos, cuáles son sus principales preocupaciones, gran parte de ellas alejadas de las grandes líneas de la política de pasillos de Bruselas, y mucho más centradas en los problemas cotidianos: “soy madre, tengo un hijo pequeño y mi marido ha tenido que emigrar a Francia porque aquí no hay trabajo", comentó una de las participantes en el debate de Martos.

En ese "Café con Europa" también participó, entre otros ponentes, Clara Aguilera, eurodiputada socialista (S&D) y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, quien justamente se refirió a la situación de crisis económica en Europa, de la salida de Reino Unido de la UE (brexit) y de la inmigración.

Sin embargo, el debate más participativo y enconado fue el referido a las dificultades para encontrar un empleo y a la inmigración, incluso a la relación entre ambas, ante la sensación entre algunos segmentos de la población de que los inmigrantes se benefician más de las ayudas que los españoles.

Una vacuna europea contra nacionalismos y populismos, ¿la receta?

De una forma distendida, entre cafés, refrescos y pastas, Aguilera, hizo hincapié en que se está produciendo "una tormenta perfecta", donde "las recetas no pueden ser más nacionalismos o populismos", que "no resuelven, dividen".

Asimismo, reconoció que la gestión europea de la inmigración ha sido mala y que se trata de una cuestión que hay que mejorar, algo que no es fácil porque "el populismo y el nacionalismo da reglas rápidas, fáciles y falsas".

Iniciativas como "Café con Europa", subrayó Aguilera, son muy útiles para que los ciudadanos comprendan la importancia de las decisiones que se toman en Bruselas, en la Unión Europea, y que les afectan en su día a día, aunque no se den cuenta de ello (más del 70 % de la legislación nacional es ya "comunitaria") La UE, comentó, "son países que han decido tomar decisiones en común".

"Lo mismo que hablamos de la necesidad de unirse en cooperativas" frente al mercado, aseguró la eurodiputada, "es necesario que los países trabajen en esa unidad".

Al igual que en Martos o en Arévalo, también en Níjar, el debate fue muy animado y participativo , y los asistentes pudieron charlar de tú a tú, entre otros, con Jan Dzieciolowski, miembro del Gabinete de la Comisaria europea para la Política Regional, Corina Cretu, Tom Morgan, analista político de la Oficina del Parlamento Europeo en España, con Teresa Frontán, y con Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar.

Inmigración, desempleo, infraestructuras, desarrollo sostenible, movilidad y distribución de los fondos europeos fueron algunos de los temas tratados por los vecinos de Níjar, en unos debates llenos de dinamismo e intercambios. La alcaldesa de Níjar valoró la iniciativa muy positivamente, como un ejercicio efectivo para acercar a los ciudadanos unas instituciones europeas, que siguen percibiéndose como lejanas.

"Café con Europa" visitará un total de 30 localidades españolas de menos de 30.000 habitantes, con el que se pretende "darles voz a los jóvenes, que expresen lo que quieren de Europa, lo que echan en falta" de ella, según explicó Frontán a Efe. Entre el 23 y el 26 de mayo de 2019 se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo en los 27 países miembros. En este caso, serán las primeras elecciones a la Eurocámara sin el Reino Unido, en un momento decisivo para diseñar la hoja de ruta de la futura UE.

Por Fernando Heller (con informaciones de EuroEfe y EA.com)