Bruselas insta a decir "no" a la violencia contra las mujeres

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo (PE) han reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia por razón de género y condena este tipo de agresiones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre.

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tanjani, compareció este domingo ante los medios de comunicación en la cumbre del "brexit" de Bruselas con una marca roja por debajo del ojo izquierdo en como muestra de apoyo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"El Parlamento se adhiere a la jornada de lucha contra la violencia contra la mujer", declaró en rueda de prensa el político italiano, quien señaló que trabajar en ese sentido forma parte de los valores europeos.

La Eurocámara se tiñó de violeta para denunciar una violencia "inaceptable".

Violence against women is unacceptable. the European Parliament will be lit up orange today to express solidarity to all women #OrangetheWorld #HearMeToo #16days #OrangeUrWorld #EndVAW pic.twitter.com/U92uUdSOic — Antonio Tajani (@EP_President) November 25, 2018

También la Comisión se sumó a esta iniciativa.

This evening the HQ in Brussels is lit up orange for tomorrow’s International Day for the Elimination of Violence against Women.

Say no! Stop violence against women #SayNoStopVAW → https://t.co/GZY9z6YkKp pic.twitter.com/TO7YUYzqd6 — European Commission (@EU_Commission) 24 de noviembre de 2018

Una "grave violación de los derechos humanos"

El brazo ejecutivo de la Unión Europea recordó en un comunicado que la violencia de género es una "grave violación de los derechos humanos" y está todavía extendida por todo el mundo, donde al menos 200 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de la mutilación genital, un procedimiento que todavía se practica en alrededor de treinta países.

"La percepción de que el acoso o la violencia hacia la mujer es normal y aceptable es errónea y debe cambiar. Todos tenemos la responsabilidad de decir 'no', de rechazar abiertamente actos en contra de la violencia o el acoso y de apoyar a las víctimas", agregó la Comisión Europea.

Alrededor de 12 millones de niñas son obligadas cada año a casarse en contra de su voluntad, menores que suelen tener un riesgo más alto de sufrir violencia en el ámbito doméstico que las mujeres que contraen matrimonio en edades adultas.

La Comisión Europea también puso el foco en el colectivo de mujeres migrantes porque son "particularmente vulnerables" y están más expuestas a los abusos y a la violencia.

Erradicar la violencia por razón de género es una parte fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).

En este contexto, la Unión Europea y la ONU lanzaron recientemente la campaña "The Spotlight Initiative", que tiene como fin eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres y que ha contado con una inversión inicial de 500 millones de euros.

Campaña contra la violencia contra las mujeres

Además, la Comisión Europea puso en marcha en 2016 la campaña "Say NO! Stop violence against women" ("Di no, Paremos la violencia contra las mujeres") que cuenta con una financiación de 15 millones de euros destinados a intensificar las acciones de los Estados miembros, los Gobiernos locales y las organizaciones civiles europeas en contra de este tipo de agresiones.

La Comisión destacó el compromiso de toda la Unión Europea de continuar trabajando "sin descanso" hasta lograr un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas.

Información elaborada por la delegación de EFE en Bruselas (edición: Catalina Guerrero)