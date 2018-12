Vigo, mención especial europea por su arquitectura innovadora para discapacitados

Bruselas (EuroEFE).- La ciudad de Vigo recibió este martes una mención especial de la Unión Europea (UE) por su arquitectura innovadora en una difícil topografía para hacerla más accesible a los discapacitados.

#EUAccessCity Awards: the city of Vigo wins a special mention for an innovative building environment in challenging topography! #EDPD2018 cc @UEmadrid @EUinBCN pic.twitter.com/h0IkNGusfY

Vigo recibió esta mención en una ceremonia en Bruselas en la que el premio a Ciudad Accesible de 2019 recayó en la ciudad de Breda, en los Países Bajos, por realizar continuas mejoras para facilitar la vida de las personas con discapacidad.

... And the winner of this year's #EUAccessCity Award 2019 is #Breda #Netherlands! Congratulations, may you inspire many other cities! Europe will continue to break down borders between countries & peoples. #SocialEurope