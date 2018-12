Viena/Bruselas (EuroEFE).- Los judíos europeos se sienten cada vez más amenazados y acosados en todos los aspectos de la vida y desde distintos frentes, que van desde musulmanes radicales a la extrema derecha e incluso la izquierda política, señala un informe publicado este lunes por la Unión Europea (UE).

"Simplemente ser judío aumenta la probabilidad de estar expuesto a una continua corriente de abusos, expresada en diferentes formas, dónde quieran que vayan, sin importar lo que lean (en internet) o con quién se relacionen", denuncia la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE en un informe basado en una encuesta realizada entre 16.000 judíos europeos.

Decades after the Holocaust, shocking and mounting levels of antisemitism continue to plague the EU.



Our survey reveals:

- 90% of respondents feel antisemitism is growing

- 30% of respondents have been harassed