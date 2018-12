La Eurocámara pide poner en marcha "visados humanitarios"

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno de la Eurocámara pidió este martes a la Comisión Europea (CE) que ponga en marcha una propuesta legislativa que permita a los refugiados obtener "visados humanitarios" antes de llegar a la Unión Europea (UE) para librarlos de las mafias y los viajes que ponen en peligro sus vidas en el mar.

Esta propuesta, de la que fue ponente el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar (PSOE), quiere permitir a las personas que buscan protección internacional solicitarlo en las embajadas o consulados de la UE en el exterior.

De esa forma se les daría acceso al territorio europeo -específicamente al Estado miembro que emite el visado- solo para presentar la solicitud de asilo.

Se trata de ofrecer a los demandantes de asilo una vía legal de entrada a Europa con el objetivo de reducir el negocio de las mafias de tráfico de seres humanos y la cifra de fallecidos en las rutas migratorias.

"La cifra de muertos en el Mediterráneo es inaceptable", dijo López Aguilar, que consideró que el voto en el Parlamento Europeo "es una señal política muy importante hacia la Comisión Europea" y ayuda a "dar una respuesta más humana" a la crisis de refugiados.

"El 90 % de las personas que obtienen protección internacional entran en Europa ilegalmente. Desde el año 2000 han muerto más de 30.000 personas cuando intentaban llegar a nuestras costas. Necesitamos establecer vías legales y seguras hacia la UE. Es evidente que tenemos que hacer mucho más para ayudarles", dijo.

La resolución recibió 429 votos a favor, 194 en contra y 41 abstenciones.

#EPlenary MEPs passed new rules on #Humanitarianvisas with 429 votes to 194 & 41 abstentions. Download VIDEO EXTRACTS from VOTE on @JFLopezAguilar report +ILLUSTRATIVE shots: https://t.co/FA6pX8bCZE