Sánchez defenderá un seguro de desempleo común en Bruselas

Madrid (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá la implantación de un seguro de desempleo europeo que sea complementario a los nacionales durante la cumbre de este viernes en Bruselas.

Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para informar sobre los acuerdos alcanzados en la UE sobre la salida del Reino Unido y la situación en Cataluña, Sánchez señaló que las medidas para reforzar la arquitectura financiera de los países de la Eurozona van en la dirección correcta pero "son insuficientes", por lo que instó a adoptar medidas "ambiciosas".

"Es necesaria mayor ambición frente a futuras crisis económicas y reforzar las medidas sociales", dijo tras insistir en que hay que avanzar hacia un presupuesto común que promueva la convergencia, la competitividad y que garantice un nivel de inversión importante para evitar futuras crisis.

#Unemployment rates in the EU regions ranged from 1.7% in Praha (the Czech Republic) to 29.1% in Dytiki Makedonia (Greece) #Eurostat https://t.co/dZNQQYh2cZ pic.twitter.com/subGGbgL8F