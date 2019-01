Bruselas lanza consulta sobre cumplimiento de igualdad salarial

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este viernes el lanzamiento de una consulta pública para evaluar cómo se cumple el principio de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, recogido en los tratados comunitarios pero aún lejos de estar garantizado, con una brecha salarial cifrada en el 16,2 %

Esto significa que el salario medio por hora de las mujeres en Europa es un 16,2 % inferior al de los hombres, un dato que la comisaria europea de Igualdad de Género, Vera Jourová, consideró "injusto" y, según recordó, "no ha cambiado en los últimos años".

La consulta pública del Ejecutivo comunitario busca "recopilar información sobre el impacto de las normativas europeas en la igualdad salarial", ya que las leyes comunitarias prohíben esta discriminación de forma directa e indirecta, y recogerá contribuciones de ciudadanos, autoridades públicas, sociedad civil, entidades sociales e investigadores.

Women still earn on average 16.2% less than men in the EU.

This inequality has not changed over the last several years.

This is simply unfair.



We are opening a consultation on the impact of #GenderPayGap.

Give your opinion by April 5 https://t.co/reV2C5l9yz pic.twitter.com/nRvXnyMcy6