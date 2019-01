Cada semana mueren 50 mujeres por violencia machista en Europa, según ONG

Bruselas (EuroEFE).- Cada semana mueren 50 mujeres en Europa víctimas de la violencia doméstica, según denunciaron este miércoles varias ONG ante la Eurocámara, a la que reclamaron más financiación para prevención y reparación.

La secretaria general del Lobby de Mujeres europeo, Joanna Maycock, advirtió sobre ese medio centenar de asesinatos semanales y destacó, en ese sentido, que las políticas de seguridad europeas deberían tener en cuenta la violencia machista.

"Cómo podemos afirmar que la UE da prioridad a la seguridad y que Europa ha conseguido la paz cuando mueren cada semana 50 mujeres", criticó.

Read EIGE @eurogender 's study on the estimated costs of violence against women in the European Union https://t.co/S0iTYNJ72h #FEMM @EP_GenderEqual hearing #Brussels

Maycock participó en una audiencia de la comisión de la Mujer de la Eurocámara donde también expusieron sus demandas a los eurodiputados la portavoz de la red de ongegés europeas contra la violencia machista WAVE, Rosa Logar, y la directora de la Alianza contra el Tráfico Global de mujeres, Evelyn Probst.

Logar apuntó que la violencia contra las mujeres cuesta en el conjunto de la Unión Europea 230.000 millones de euros, mientras que el programa Dafne de la UE de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia machista tiene un presupuesto de 118 millones de euros, una cifra "desproporcionadamente baja", destacó.

Más refugios para mujeres en Europa del Este

La portavoz de WAVE hizo una llamada "urgente" para que aumente el número de casas y refugios para mujeres víctimas de violencia, "especialmente en los países del Este".

En ese sentido, destacó el trabajo "infrafinanciado" que realizan las ONG.

@WAVE_europe Rosa Logar "Budget for the prevention of violence against women should be much higher taking into account to the magnitude of the problem"#INeedTheIstanbulConvention @EP_GenderEqual pic.twitter.com/hRHVvXrnKf