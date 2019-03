La mujer sigue infrarrepresentada en la toma de decisiones en Europa

Bruselas (EuroEFE).- La igualdad entre hombres y mujeres en Europa está aún lejos de ser una realidad y queda un largo camino por recorrer, una realidad a la que la política no es ajena, dada la todavía baja representación femenina en la toma de decisiones, según se desprende de un estudio del Instituto Europeo para la Igualdad de Género.

Si bien el objetivo es alcanzar el índice 100 al respecto, lo que supondría la igualdad total, la media de la Unión Europea se sitúa en 48,5, conforme a los datos proporcionados por la directora de ese centro, Virginija Langbakk, durante el seminario "El poder de la mujer en la política" que hoy y el miércoles se celebra en el Parlamento Europeo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Honoured to welcome journalists in a #IWD2019 seminar. Gender equality is a priority for the European Parliament. Apart from the legislative work, we have launched a set of inclusive communication guidelines to make sure that we apply a gender perspective to our communication. pic.twitter.com/AlqIusMisM