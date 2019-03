Las españolas, de las que más tarde y menos hijos tienen en la UE

Bruselas (EuroEFE).- Las mujeres españolas se mantienen a la cola de la Unión Europea en cuanto al número de hijos que tienen (1,31 de media) y la edad a la que son madres por primera vez (30,9 años de media), además de que España fue el país en el que una mayor proporción de madres primerizas tenían más de 40 años, un 7,4 % del total.

Son datos publicados este martes por la oficina estadística europea, Eurostat, referentes al año 2017, que muestran que ningún Estado miembro de la UE se acerca a la media de 2,1 hijos por mujer, la tasa de fertilidad considerada necesaria para lograr el reemplazo generacional.

El país que más se acercó fue Francia, con 1,9 hijos por mujer, seguido de Suecia (1,78), Irlanda (1,77) y Dinamarca (1,75), mientras que en el extremo contrario se situaron Malta (1,26), España (1,31), Italia y Chipre (ambos con 1,32).

En cuanto a la edad en la que las mujeres de la UE tiene su primer hijo, las más jóvenes fueron de media las madres búlgaras (26,1 años), seguidas de las rumanas (26,5), letonas (26,9) y eslovacas (27,1).

Por contra, las italianas (31,1 años), españolas (30,9), luxemburguesas (30,8) y griegas (30,4) fueron en 2017 las que más tarde, de media, tuvieron su primer hijo.

