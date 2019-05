Los jóvenes españoles, los más comprometidos con Europa, según un estudio

Madrid (EuroEFE).- Los jóvenes españoles son los más preocupados y comprometidos con el proyecto de construcción de la Unión Europea (UE), según los resultados de una encuesta realizada por "Global Consumers Insights" sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

De acuerdo con el estudio realizado por esa división de la empresa Viacom sobre la actitud de los jóvenes europeos respecto a la política en general, su intención de voto, la política europea, cómo Europa define su identidad, y sus sentimientos hacia un posible "brexit", los jóvenes españoles alcanzan los datos más altos en “preocupación”, pero también se encuentran entre los más comprometidos con la UE. Además, priorizan la situación económica como el ámbito principal de actuación del Parlamento Europeo frente a sus coetáneos de países como Dinamarca, Francia o Alemania.

El estudio, divulgado el jueves 9 de mayo, Día de Europa, fue realizado entre el 29 de marzo y el 12 de abril de 2019 mediante una encuesta en España, Alemania, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, con una muestra de 10.000 jóvenes nativos en edades comprendidas entre los 18 y los 34 años.



De acuerdo con un comunicado difundido este viernes por los responsables del estudio, casi 9 de cada 10 jóvenes europeos han oído hablar del Parlamento Europeo (92%). Los países con mayor concienciación son Italia (98%), Hungría (96%) y Grecia (95%), y los datos más bajos se dan en Reino Unido (85%) y Dinamarca (86%).

Baja confianza en el Parlamento Europeo

En promedio, alrededor de dos tercios de jóvenes de entre 18-24 años aseguran entender el trabajo del Parlamento Europeo (66%), estos datos son mucho más altos en Grecia (79%), Polonia (77%), España (74%) e Italia (73%) y más bajos en Alemania (53%), Francia (55%), Holanda y Dinamarca (ambos con un 59%).

Solo un 40% confían en el Parlamento Europeo en la toma de decisiones correctas y esta confianza desciende en Grecia (23%) y en Francia (33%). Un cuarto de la población joven en Europa (26%) piensa que el Parlamento Europeo es un gasto de dinero y que se tendría que cerrar. Este sentimiento es mayor en Reino Unido (36%) y en Francia (33%).

¿Cuáles son las preocupaciones de los jóvenes?

Los jóvenes consideran que los ámbitos políticos más importantes en los que se debe centrar el Parlamento Europeo son el medio ambiente (52%) y la situación económica (50%), seguidos por la inmigración (44%), el paro (42%), salud y seguridad (40%) y el terrorismo/seguridad nacional (40%).

El medio ambiente se sitúa en el primer lugar en 3 países (Dinamarca, Francia y Alemania) mientras que la situación económica es el aspecto primordial que señalan países como Italia, Polonia y España. La prioridad en Grecia es el paro, en Hungría la salud y en Holanda el terrorismo y la seguridad nacional.

Los ámbitos políticos que obtienen valores superiores a la media son la inmigración en Alemania (54%) y Grecia (53%), el paro en Grecia (60%), España (57%) e Italia (50%), la salud y la seguridad en Hungría (51%) y el terrorismo y la seguridad nacional en Holanda (51%) y Polonia (53%).

Respecto a los Derechos Civiles entre los que se incluyen la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGTB se mencionaron un 29% de media - un dato mucho más alto en España (43%) y más bajo en Grecia y en Hungría (ambos con un 21%).

Intención de voto

La mayor parte de los jóvenes en Europa (81%) están informados sobre las próximas elecciones, del 26 de mayo. Un 43% de entre 18-34 años han votado previamente en las elecciones del Parlamento Europeo. Dos tercios de la gente joven encuestada ha dicho que va a votar en las próximas elecciones del Parlamento Europeo en mayo (65%), mientras que un cuarto afirma no haber decidido aún (24%). 1 de cada 10 jóvenes afirman que no van a votar (12%). La intención de voto es mayor en Italia (75%), Alemania (72%) y España (72%).

La gente joven con más probabilidad de no votar se da en Francia (19%), Holanda (16%) y Hungría (14%).

Las principales razones de no votar son que no se sienten representados por ningún candidato o partido político (23%) o por una simple falta de interés (22%). En Grecia y en España, la gente joven supera al promedio en cuanto que no votar es una manera de protestar en contra del sistema (22% y 21% vs 14% de promedio).

Actitud de los jóvenes ante la política

Los jóvenes presentan actitudes negativas hacia la política, que en España supera en términos de “preocupación” a la media europea, pero afirman sentirse comprometidos, con una media también superior en nuestro país. Los sentimientos de los jóvenes respecto a la política son preocupantemente reveladores. Cuando se les pregunta por las tres palabras que mejor definen sus sentimientos hacia la política, se decantan por “desconfianza” (39%), “preocupación” (29%), “frustración” (26%) y “negatividad” (20%).

La preocupación es más alta que la media en Italia (43%) y España (36%) mientras que la frustración alcanza sus valores más elevados en Grecia (39%) y Reino Unido (36%). Cerca de 1 de cada 3 afirma sentirse comprometido con la política (31%), con valores muy superiores en Reino Unido (46%) y España (37%). Superan la media los jóvenes con estudios universitarios y los que se identifican con políticas conservadoras.

A la hora de describir su partido político ideal, las características principales que citan son: “honestidad” (67%), “compromiso para mejorar la calidad de vida de los jóvenes” (53%), “tener objetivos claros” (43%), “escuchar a los votantes” (42%), “empatía” (29%) y “valor” (27%). En España, la “empatía” ocupa el tercer lugar, remplazando a la “claridad de objetivos”.

Compromiso con la UE

Los españoles y alemanes son los que más se identifican como europeos. La Unión Europea es percibida como una oportunidad para el trabajo y la educación, más que como un sentimiento de pertenencia. Cuando se les pregunta acerca de cómo se identifican a sí mismos, la mayoría responde que como ciudadanos de su país de origen (72%) pero también como europeos (35%).

Los jóvenes que más se identifican como europeos son alemanes (45%), españoles (41%), húngaros y polacos (con un 39% ambos) frente a los que menos, localizados en Reino Unido (22%), Países Bajos (28%) y Dinamarca (30%).

El 60% de los jóvenes consideran fundamental la Unión Europea para el mantenimiento de la paz y las buenas relaciones entre los países que la forman. Estos valores son superiores en Alemania (65%) y España (63%).

Casi la mitad de ellos considera positivo para su país pertenecer a la Unión Europea. España se sitúa en la parte alta de la tabla (62%) mientras que en países como Francia y Grecia sólo obtiene un 46%. Casi la mitad de ellos piensan que la Unión Europea supone una identidad cultural (51%) y para el 49% es además una fuerza política. La Unión Europea es percibida como unaoportunidad para el trabajo y la educación (40%) más que un sentimiento de pertenencia (32%).

Jóvenes británicos, contra el brexit"

Dos tercios de los jóvenes afirman que hoy votarían “no” al "brexit" y que este proceso les ha hecho perder la confianza en sus políticos. El 74% ha afirmado haber votado en el referéndum. Si a la gente joven de Reino Unido le dieran la posibilidad de votar hoy en día, el 68% dice que votaría “no” al Brexit, mientras que el 26% diría “sí”.

El 61% de la gente joven de Reino Unido piensa que abandonar la Unión Europea debilitará la economía de su país mientras que el 54% piensan que podrían tener menos oportunidades en el futuro. La gran mayoría de los jóvenes de Reino Unido está de acuerdo en que el proceso del Brexit se ha gestionado mal por parte del gobierno (78%) mientras que dos tercios (68%) dicen que han perdido la fe en la política debido a este proceso.

