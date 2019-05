Los jóvenes europeístas piden más y mejor información sobre Europa para atraer al resto de la juventud

Madrid (EuroEFE) .- Informar más y mejor: esas son dos de las necesidades que la juventud europeísta española reclama a las instituciones de la UE y a los Estados miembros para que aumente la participación de los jóvenes en las elecciones europeas.

“No se termina de definir el papel que juega Europa en el día a día. Si hubiera un mayor conocimiento, la gente joven tendría más compromiso”, dice Xesc Mainzer, vicepresidente de Jóvenes Federalistas Europeos.

“No son tanto las medidas que se adoptan, sino los problemas de comunicación. Falla la comunicación de la UE y de los Estados miembros”, comenta Víctor Domingo, de Con Copia a Europa.

Los Jóvenes Federalistas y Con Copia a Europa son dos de las asociaciones de jóvenes europeístas, de la decena que hay en España, que tratan con cursos, conferencias, debates, visitas e incluso un juego de rol, de imbuir a la juventud el mensaje europeo.

Desde la ironía, la web “yasemoseuropeos” retrata al joven europeísta como esa persona que un día “se mira al espejo y ves que a tu alrededor flota un aurea azulada, que ves un avión de línea de bajo coste y piensas “el bus para mi caaassaaaa”.

Fuera de la ironía, el reto es “llevar Europa al debate” y, especialmente, como dice Mainzer “acercar a la juventud a lo europeo y ver en qué aspectos puede Europa ayudar a los jóvenes”.

“Hay que decir a los jóvenes que Europa es una parte importante de la solución de su problema y desenterrar el lugar común de que lo bueno viene del Estado y lo malo de Bruselas, dice.

“Si los jóvenes no votan, los partidos no se van a centrar en atraer su voto”, dice Víctor Domingo, quien cree necesaria una nueva forma de comunicar para que el interés de la juventud por lo europeo se traduzca en voto.

“Los jóvenes participan de una manera diferente: tal vez no vayan a votar, pero hablan del tema. Esto es un problema y pasó con el “brexit”: no hay cultura del voto”, dice

“A los jóvenes les interesa la UE, pero no participan de una manera tradicional. Hay que explorar nuevas formas de participación. Si creemos que los jóvenes están interesados, habría que ver como se puede traducir ese interés en un voto: esa es la clave. Canalizar nuevas formas de participación: redes sociales, influencers”, actos de divulgación en bares”, dice Víctor Domingo.

En cualquier caso, la participación joven puede aumentar en estos comicios y por dos circunstancias.

Por un lado porque coincide con las elecciones autonómicas y locales –con el riesgo de que el debate sea puramente local y nacional- y porque el debate en la UE se ha politizado más por la presencia importante de movimientos antieuropeístas y populistas.

Según el último eurobarómetro, si un 48 por ciento de españoles estiman probable o muy probable votar en las elecciones europeas, solo un 37 por ciento lo hará en la franja de edad de hasta 25 años

Claves contra el populismo nacionalista

Llevar el debate europeo a la juventud y crear en ella interés europeo es la primera fase en la formación de europeístas que contrapesen el discurso nacionalista populista, máxime cuando en estas elecciones europeas parece muy posible el refuerzo de dichas posturas.

“Es algo preocupante, pero confío en el efecto rebote de los europeos”, dice Xesc Mainzer, para quien es más difícil atraer a la gente cuando dices que vas a destruir. “Pero minar a la UE desde dentro no da tanto miedo”.

Víctor Domingo se define como un “europeísta crítico”, pero defensor de los valores europeos y que “ busca una mejor Europa”.

Si cala el mensaje de “Europa falla y no se reacciona se acaba con el proyecto, pero si reaccionamos “terminamos dando pasos hacia delante”.

Adaptar la garantía juvenil al cambio tecnológico

Formación, empleo, movilidad, becas, cambio climático…son los temas más importantes para los jóvenes españoles en su relación con la UE y en estas elecciones europeas..

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, dotada con 6.000 millones de años en siete años, de los que España recibe casi mil.

La idea de la garantía es que un joven pueda recibir una oferta de empleo, educación o formación tras acabar la educación formal o quedar desempleado.

Mainzer afirma que “hay que mejorar la ejecución de la garantía juvenil,, con reglas específicas y un mayor control.

Víctor Domingo dice que aunque la garantía juvenil aporta mucho dinero, “hay un gran cambio tecnológico”, que implica que “los jóvenes no vayamos a tener un trabajo fijo y tengamos que adaptarnos a un entorno cambiante”

“La UE debe hacer que estemos preparados para esa adaptación”, dice.

Erasmus Plus debe llegar a todas las capas sociales

En cuanto a Erasmus Plus, programa de la UE de apoyo a la educación, formación, juventud y deporte en Europa , con un presupuesto de 14.700 millones de euros, Mainzer cree que hay que incrementar su dotación económica y espera que eso se traduzca en el nuevo plan financiero plurianual, además de acercarlo a todas las capas sociales “porque la gente más humilde no tiene acceso a él”.

Víctor Domingo también afirma que Erasmus Plus no llega a todas las capas de la población: “Tiene que ir más allá del ámbito universitario. Ya llega a la formación profesional. En educación hay propuestas para todas las capas sociales, pero no llegan a ellas.

Por Luis Alonso

