Europa...o es joven o no será, dicen los eurocandidatos de la juventud

Madrid (EuroEFE).- Debate de jóvenes sobre una Europa que, dicen, debe ser joven. Cinco candidaturas debatieron en el Consejo Español de la Juventud como debe ser la UE del futuro. Hablaron de empleo, educación, emancipación, vivienda, de cambio climático. Aparte de su color político, una idea que los une: Europa debe ser joven o no será.

En un debate organizado por los Jóvenes Federalistas de Madrid, la socialista Adriana Maldonado, John Rodriguez (Unidas Podemos), Angel Alonso (Volt Europa), Nuria Lista (Partido Popular) y Luis Alvarado (Ciudadanos), miembros jóvenes de las candidaturas europeas, analizaron no solo sus intereses como franja de edad, sino su idea de cómo debe ser la Europa del futuro y el peligro que conlleva para todo el proyecto europeo el ascenso de la ultraderecha y el euroescepticismo.

Como dijo la socialista Adriana Maldonado, la juventud "debe dar ejemplo porque nos creemos Europa. No conocemos otro sistema que no sea este y no conocemos otra España que no sea la que está integrada en Europa".

Pese a ser europeístas, eso no quiere decir que no sean críticos con la construcción europea y sobre todo con su desarrollo institucional. John Rodriguez (Unidas Podemos) afirma que la UE tiene "mecanismos deficitarios sobre participación" y se refirió a la iniciativa ciudadana, que aunque sea ampliamente respaldada por millones de ciudadanos, su pertinencia depende finalmente de la Comisión Europea.

Nuria Lista (PP) afirmó que no creía que Europa no escuchara a los jóvenes, pero que algo fallaba cuando solo el 27 por ciento de la franja de edad hasta los 24 años votó en las europeas de 2014: a su juicio "hay que ser más protagonistas en Europa".

Luis Alvarado (Ciudadanos) cree que hay que rejuvenecer las políticas de los partidos: "más jóvenes de partido que creen roles visibles". "Hay mucho debate, pero a la hora de materializar el contenido se falla", dijo Alvarado, quien pidió un debate sobre el Estado de la juventud en la UE.

Añade @LuisAlvaradoMa, de @CiudadanosCs: "Siendo la generación más discriminada de la Historia, lo que nos toca ahora es unirnos y empujar para renovar y rejuvenecer esta #Europa. Esta generación tiene que darse la mano y trabajar más allá de las ideas" #DebateJovenEuropa pic.twitter.com/R2g28673QF — Consejo Juventud España (@_CJE_) 20 de mayo de 2019

Sobre vivienda, el candidato de @VoltEspana, @AngelCaidoCielo explica que es importante trabajar en una política integradora en materia de vivienda que permita la emancipación de los y las jóvenes #DebateJovenEuropa pic.twitter.com/H24ooHgs4j — Consejo Juventud España (@_CJE_) 20 de mayo de 2019

Angel Alonso (Volt Europa) destacó que su partido es el primero que tiene carácter paneeuropeo, la necesidad de listas europeas y que su vocación es "generar una plataforma de participación juvenil, de carácter digital".

El empleo es necesario para favorecer la emancipación

Una de las cuestiones del debate: ¿De qué manera la UE puede combatir el desempleo juvenil y fomentar la emancipación?. El hecho, como dijo la candidata del PP, es que los jóvenes europeos se emancipan a los 26 años y los españoles a los 29,3 de media.

"La inseguridad laboral nos impide mejorar y crear familias", recalcó Nuria Lista, que reclamó políticas sociales centradas en el mercado laboral.

Las críticas al funcionamiento de la Garantía Juvenil fueron generalizadas. Luis Alvarado (Ciudadanos) afirmó que fue una buena iniciativa, pero "no ha terminado de cuajar". "Los jóvenes no deben caer en el círculo vicioso de la ayuda al empleo, sino que hay que ayudar a crear el propio empleo", dijo.

La socialista Adriana Maldonado tampoco cree que la garantía juvenil haya funcionado: "el problema no es la financiación, sino el criterio de reparto. El modelo anterior no nos sirve".

Además Maldonado dijo que se necesita "un pilar social de igualdad, una mayor feminización y un salario mínimo interprofesional (SM) europeo "porque hay muchos trabajadores pobres", un modelo que combine estudio y empresa y como "afrontar la explotación en los nuevos trabajos".

Entre las prioridades de los jóvenes de Ciudadanos está triplicar el Erasmus Plus, fomentar "la competitividad y las habilidades europeas", la transición digital y "una estrategia europea para paliar la brecha de género".

Las jóvenes de Unidas Podemos creen que hay que analizar las desiguldades regionales en el ámbito del desempleo juvenil, para lo que, dicen, hay que "acabar con el modelo de dos velocidades" que a su juicio se ha instaurado en el modelo productaivo europeo: industrialización en el norte y sector terciario y precariedad en el sur.

Volt Europa cree en el renacimiento económico de la UE basado en la innovación, con inversión en inteligencia artifical y una unión social común, además de crear un fondo de desarrollo de empresas para los jóvenes y una ventanilla única para crear puestos de trabajo jóven en toda la UE. Un aprendizaje desde el minuto uno hasta el final y un Erasmus profesional para el aprendizaje. Además, son partidarios de crear "un capital inicial de la UE para jóvenes que favorezca la emancipación".

La pregunta de las redes: ¿Qué puede hacer la UE para mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda?

Para John Rodríguez (Unidas Podemos), son necesarias las inversiones públicas y descentralizadas, apostar por la construcción de la vivienda púlbica y comprar vivienda vacía poara la juventud, además de regular para que no se especule con el mercado de la vivienda.

.@JonSForrest: "Apostamos por un plan de inversiones públicas y por la compra de viviendas vacías desde lo público.

No podemos permitir que se siga especulando con un derecho fundamental como es la vivienda". #DebateJovenEuropa pic.twitter.com/j8rwKU7i6r — Jóvenes Izquierda Unida (@JovenesIU) 20 de mayo de 2019

Angel Alonso (Volt) apuesta por la idea de "viviendas intergeneracionales" que ayudarían a solucionar dos problemas: el del acceso de la juventud a una vivienda digna, y el de la soledad de las persomas mayores e incapacidad para mantenerla.

Nuria Lista apuesta por los planes de vivienda joven y resalta que es más fáil craer una familia si se facilita el acaceso a la vivienda.

.@nurialista / @populares: "Sería más fácil poder formar una familia si la UE facilitara el acceso a la vivienda de los jóvenes" #DebateJovenEuropa — JEF España (@JEFSpain) 20 de mayo de 2019

Los jóvenes de ciudadanos apuestan por importar modelos europeos que ya han tenido éxito (Alemania y Austriaa), como repensar el espacio y el modelo de territorio, mientras que los socialistas, como dijo Adriana Maldonado, son partidarios de crear viviendas sociales y ayudar a vivir en zonas rurales.

