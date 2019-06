Los Verdes piden que "no se criminalice" a alertadores de corrupción con la nueva directiva europea

Barcelona (EuroEFE).- La asesora del grupo de los Verdes europeos, Pam Bartlett, ha elogiado la aprobación en la Eurocámara de la nueva directiva europea sobre alertadores pero ha avisado de la importancia de que los Estados miembros "vigilen" al transpornerla a su marco legal para que "no se criminalice" a los denunciantes.

Denunciar sin miedo

En una entrevista con Efe, Bartlett (México, 1987) ha aseverado que la normativa por la que realmente abogaban los Verdes era "demasiado 'progre' para Europa" porque incluía también la protección a las ONG o periodistas que asisten a los alertadores y contemplaba además la posibilidad de realizar denuncias anónimas.

"Nos gustaría haber ido más allá, pero esta directiva cambiará bastantes cosas y permitirá que las personas puedan denunciar irregularidades sin miedo", ha señalado, tras participar en unas jornadas de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre la nueva ley, que fue aprobada por amplia mayoría el pasado abril en la Eurocámara y que podría entrar en vigor en España a finales de 2021.

