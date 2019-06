La UE decide impulsar la devolución de inmigrantes irregulares

Luxemburgo (EuroEFE).- Los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) llegaron este viernes a un acuerdo para impulsar la devolución de inmigrantes irregulares a sus países de origen, a través de procedimientos más rápidos y efectivos.

Luz verde a la reforma de la Directiva de Retorno

El Consejo de ministros europeos de Interior dio luz verde a la reforma de la Directiva de Retorno, de 2008, con el objetivo de responder a los nuevos retos y, en particular, a la constante presión migratoria.

La Comisión Europea propuso las nuevas normas en septiembre de 2018 con la finalidad de mejorar el retorno de los inmigrantes que no tienen derecho a pedir asilo o protección internacional en la UE.

Según Bruselas, en 2017 solo el 36,6 % de las personas que recibían una orden de expulsión era efectivamente devuelto a su país de origen.

"La UE está trabajando para que las normas para el retorno de los inmigrantes irregulares sean más eficaces", explicó en rueda de prensa al término de la reunión la titular rumana de Interior, Carmen Daniela Dan, cuyo país preside la UE este semestre.

Preliminary remarks by #RO @ro2019eu Carmen #Dan, following the #JHA Council (#HomeAffairs): ''Today we also discussed the recast of the #ReturnDirective and I think we have managed to achieve a satisfactory compromise here'' https://t.co/9JDapCv7MM