un Premio Sociedad Civil para reducir la desigualdad laboral de las mujeres

Madrid (EuroEFE).- La lucha por la igualdad de género es el objetivo que quiere promover el Comité Económico y Social Europeo (CESE) con la edición 2019 de su emblemático Premio Sociedad Civil. Con el tema “Más mujeres en la sociedad y la

economía de Europa”, el CESE pretende apoyar las iniciativas económicas lideradas por mujeres o enfocadas a su desarrollo en el ámbito económico y social.

El Premio Sociedad Civil, convocado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), alcanza este año su undécima edición, con diferentes temáticas ajustadas al presente de Europa. El pasado año, por ejemplo, el premio celebraba las identidades y los valores europeos, además del patrimonio cultural del continente.

The Civil Society Prize is back to reward excellence in initiatives of #EUcivilsociety . Topic: More #women in Europe's society and economy Goal: to raise awareness of #genderequality in the EU Deadline: 6 September 2019 Prize: 50 000 € More info https://t.co/axPgFXyhYJ pic.twitter.com/rYklrNfCaF

La temática de este año se centra en las desigualdades que aún sufren las mujeres en Europa, especialmente en el ámbito económico. Los últimos datos de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, cifraban la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en un 16% de media en 2017. Ese mismo año, tan solo el 66% de las mujeres europeas tenía empleo frente al 78% de los hombres.

Las condiciones de esos trabajos, según denuncia el CESE, también son dispares. Las diferencias de empleabilidad entre mujeres y hombres sin hijos (un 66% para ellas y un 74% para ellos) son mucho menores que cuando ambos tienen tres hijos, en esa situación trabaja el 57% de mujeres frente al 85% de hombres. Además, el trabajo a tiempo parcial está casi exclusivamente reservado para mujeres, que tienen un puesto de este tipo en un 32%, mientras que en ellos se queda en 9%.



Did you know that the gender employment gap in the EU stands at 11.5 percentage points (pp)?



In other words, the employment rate of women aged 20 – 64 (66.5%) was 11.5 pp lower than that of men aged 20 - 64 (78.0%) #EUWomen



For more information: https://t.co/ikTcFJm0Tz pic.twitter.com/YPB8aFDYLe