Palizas, amenazas y abuso: Así es la explotación laboral a migrantes en la UE

Viena (EuroEFE).- "En Asia se piensa que en Europa se trata a las personas con respeto por los derechos humanos". Eso creía un inmigrante nepalí antes de trabajar en la agricultura en Portugal. Lo que encuentran, sin embargo, muchos trabajadores extranjeros en la UE es una situación de explotación, abuso y violencia.

El testimonio de ese migrante es uno de los 237 recogidos en un nuevo informe, publicado este martes, sobre explotación laboral de inmigrantes, tanto comunitarios desplazados a otros países de la UE, como provenientes de terceros Estados, sean irregulares o con permiso de residencia y trabajo.

"Las entrevistas dibujan una imagen más bien desoladora de explotación y abuso", señala el estudio, elaborado por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE), con sede en Viena.

